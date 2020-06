Apple/Divulgação A mudança deve ter início somente na próxima linha de computadores a serem vendidos em 2021

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 22, que irá fabricar seus próprios chips para a linha de computadores Mac. Os novos processadores são chamados de Apple Silicon e trazem a promessa de maior performance na CPU, melhor renderização de gráficos e jogos e menor consumo de energia, o que tem impacto sobre a bateria.

Atualmente, a linha de Macbooks, iMac e Mac Pros usam chips da Intel graças a uma parceria que começou entre as duas empresas americanas em 2006. Segundo consultores do mercado, a Apple decidiu fazer a substituição porque estava insatisfeita com a baixa performance dos chips Intel nos últimos anos.

Com uma solução própria, assim como ocorre com os processadores que operam em iPhones, iPads e Apple Watch, a companhia quer aumentar performance e diminuir a dependência de terceiros.

A mudança deve ter início somente na próxima linha de computadores a serem vendidos em 2021, dando tempo de os desenvolvedores se prepararem para a mudança.

As novidades foram anunciadas durante a Worldwide Developer Conference (WWDC), conferência anual de desenvolvedores da Apple e conhecida por trazer novidades nos sistemas operacionais da empresa.