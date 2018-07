Os consumidores não poderão botar as mãos na versão branca do iPhone 4 da Apple até o final do ano, afirmou a empresa nesta sexta-feira, admitindo que fabricar o modelo se provou surpreendentemente difícil.

A empresa, em breve comunicado, disse que o iPhone 4 preto não foi afetado. Já para a versão branca, a Apple afirmou que a “fabricação do modelo é mais difícil do que o estimado a princípio”.

A companhia não detalhou mais no comunicado ou precisou datas nas quais a versão branca estará disponível.

O novo iPhone já criou uma série de dores de cabeça para a Apple, a maior sendo a sugestão de que o design do aparelho é falha e gera problemas na recepção de sinal.

Em rara entrevista coletiva à imprensa na semana passada, o presidente da companhia, Steve Jobs, anunciou oferta de capas gratuitas para resolver as reclamações de recepção do aparelho.

/REUTERS