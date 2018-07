A Apple agendou um evento para o próximo dia 27, no qual espera-se que seja apresentado seu lançamento mais esperado desde o iPhone há três anos: o tablet. A expectativa é de que a empresa aproveite o evento para revelar o produto, um tipo de computador com tela em formato de prancheta. Nos últimos meses, circulam muitos boatos e especulações sobre o lançamento do produto.

A companhia de Steve Jobos enviou convites por e-mail a jornalistas nesta segunda-feira. O evento ocorrerá em São Francisco, no Yerba Buena Center for the Arts Theater. O convite não dá mais detalhes e traz apenas a seguinte mensagem: “Venha ver nossa nova criação”