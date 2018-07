Tim Cook anunciou as mudanças em entrevista na semana passada. FOTO: AFP Tim Cook anunciou as mudanças em entrevista na semana passada. FOTO: AFP

SÃO PAULO – A Apple começou a implementar as mudanças que anunciou para seu serviço de armazenamento na nuvem iCloud visando garantir mais segurança. Nas últimas semanas, um mercado de compra e venda de fotos ilegais ganhou evidencia após imagens de dezenas de celebridades se tornarem públicas em fóruns na internet.

o diretor da empresa, Tim Cook, havia adiantado ao Wall Street Journal que implementariam um mecanismo que avisaria o usuário toda vez que sua conta no iCloud fosse acessada ou houvesse uma tentativa de restaurar em um aparelho o conteúdo nele armazenado. O alerta seria semelhante aos que já existem hoje quando a senha da conta é alterada ou quando um novo dispositivo faz o acesso, por exemplo.

O sistema em questão já está funcionando para alguns usuários. Quando há uma tentiva de acesso ao iCloud pelo site icloud.com), um e-mail é então enviado ao dono da conta informando-o do fato.

“Seu Apple ID foi usado para acessar o iCloud via um navegador web”, lê-se no caso do exemplo publicado pelo MacRumors. O aviso inclui dia e horário do acesso.

E ainda: “Se você acessou o iCloud.com, pode desconsiderar este e-mail. Se não acessou e acredita que alguém possa ter acessado sua conta, você deve resetar a senha em My Apple ID.”

Na entrevista, Cook disse que “o fator tecnológico” não era o “mais importante” na solução desses casos recentes.

“Quando penso nesta situação terrível que aconteceu e penso no que mais poderia ter feito, digo que a conscientização é a chave. Temos a responsabilidade de melhorá-la. Não se trata realmente de algo de engenharia”, disse.

Segundo a IDC (segundo trimestre de 2014), o sistema operacional iOS a Apple (iPhone e iPad) responde por 11.7% dos dispositivos móveis no mundo. Nos EUA, essa fatia é de 42,1%, segundo dados da comScore (junho de 2014).