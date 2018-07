A gigante da tecnologia Apple se mantém como a empresa mais admirada do mundo, segundo a lista publicada nesta quinta, 3, pela revista estadunidense Fortune, que coloca em segundo lugar o Google, outra das grandes do Vale do Silício, e a empresa de investimentos Berkshire Hathaway em terceiro.

Assim, a Apple, que há apenas 24 horas lançou em São Francisco, Califórnia, uma nova versão do seu tablet, o iPad 2, e reduziu US$ 100 do preço do iPad, segue sendo a empresa mais admirada do país pelo terceiro ano consecutivo pelo contínuo lançamento de novos produtos “o que deixa muito alto o nível para as demais empresas de tecnologia”

A Fortune, que fez uma lista elegendo as 50 melhores empresas de um universo de 346, aponta também em sua edição digital que a “Apple teve um marco quando seu icônico CEO Steve Jobs anunciou uma segunda licença médica de dois anos depois de ter recebido um transplante de fígado”.

“Jobs garantiu ao mercado que os recentes resultados da empresa indicavam que a Apple seguia no topo”, diz a publicação. Em segundo lugar no ranking está o Google, gigante de buscas na internet, que mantém a posição seguido pela empresa de investimento do investidor Warren Buffet – ou o “oráculo de Omaha” –, a Berkshire Hathaway.

As demais empresas mais admiradas no mundo empresarial dos Estados Unidos são Johnson & Johnson, Amazon.com, Procter and Gamble, o grupo bancário Goldman Sachs, o Wal-Mart e a Coca-Cola.

Na mesma lista figuram apenas dez empresas estrangeiras, divididas igualmente entre asiáticas (na maioria japonesas) e europeias (maioria alemã). As únicas empresas estrangeiras que formam parte do índice são Toyota Motors (Japão, 7º), BMW (Alemanha, 22º), Singapore Airlines (Cingapura, 27º), Nestlé (Suíça, 34º), Honda Motor (Japão, 36º), Sony (Japão, 38º), Nokia (Finlândia, 41º), Samsung Electronics (Coreia do Sul, 42º), L’Oréal (França, 44º) e Volkswagen (Alemanha, 50º).

Além disso, a revista estadunidense indicou que de acordo com sua pesquisa, o CEO mais admirado entre eles era o da Cisco, John Chambers, seguido por Ken Chenault (American Express) e Howard Schultz (Starbucks).

Depois deles, seguem Norbert Reithofer (BMW), George Buckley (3M), Chew Choon Seng (Singapore Airlines), Bob McDonald (Procter & Gamble), Brian Dunn (Best Buy) e Jim Sinegal (Costco).

A lista das 50 empresas de ranking é a seguinte:

1.- Apple (EUA)

2.- Google (EUA)

3.- Berkshire Hathaway (EUA)

4.- Johnson & Johnson (EUA)

5.- Amazon.com (EUA)

6.- Procter & Gamble (EUA)

7.- Toyota Motor (Japão)

8.- Goldman Sachs Group (EUA)

9.- Wal-Mart Stores (EUA)

10.- Coca-Cola (EUA)

11.- Microsoft (EUA)

12.- Southwest Airlines (EUA)

13.- FedEx (EUA)

14.- McDonald’s (EUA)

15.- IBM (EUA)

16.- General Electric (EUA)

17.- 3M (EUA)

18.- J.P. Morgan Chase (EUA)

19.- Walt Disney (EUA)

20.- Cisco Systems (EUA)

21.- Costco Wholesale (EUA)

22.- BMW (Alemanha)

22.- Target (EUA)

24.- Nike (EUA)

25.- PepsiCo (EUA)

26.- Starbucks (EUA)

27.- Singapore Airlines (Cingapura)

28.- Exxon Mobil (EUA)

29.- American Express (EUA)

30.- Nordstrom (EUA)

31.- Intel (EUA)

32.- Hewlett-Packard (EUA)

33.- UPS (EUA)

34.- Nestlé (Suíça)

35.- Caterpillar (EUA)

36.- Honda Motor (Japão)

37.- Best Buy (EUA)

38.- Sony (Japão)

39.- Wells Fargo (EUA)

40.- eBay (EUA)

41.- Nokia (Finlândia)

42.- Samsung Electronics (Coreia do Sul)

43.- Deere (EUA)

44.- L’Oréal (Francia)

45.- AT&T (EUA)

46.- Lowe’s (EUA)

47.- General Mills (EUA)

48.- Marriott International (EUA)

49.- DuPont (EUA)

50.- Volkswagen (Alemanha).

/ EFE