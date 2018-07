O jornal Newsday afirma em seu comercial: o aplicativo disponível na App Store é melhor que a versão em papel da publicação em todos os sentidos. Fica clara a recomendação para que o leitor leia no iPad e não em papel e tinta.

O comercial se passa em um café da manhã com pai, mãe e filho em volta da mesa. O pai lê sua edição diária do Newsday no iPad enquanto são apresentadas todas as vantagens do diário ser consumido em ambiente digital. Para finalizar, uma brincadeira. Uma mosca, que há algum tempo incomodava o patriarca, pousa na mesa. Ele, ainda agindo com instintos do tempo de jornal em papel, pega seu tablet e arrebenta não só a mosca, mas também o iPad e uma parte da mesa.

Pois a Apple não gostou. A empresa anunciou que quer que o jornal pare com a campanha e ameaça retirar o aplicativo do Newsday da App Store, alegando que o comercial prejudica a imagem do produto e da empresa.

