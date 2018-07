Convite para lançamento do Apple Watch. FOTO: Divulgação Convite para lançamento do Apple Watch. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Apple oficializou a data de lançamento de seu produto mais esperado em anos, o Apple Watch. De acordo com um convite enviado para jornalistas nos Estados Unidos, o relógio da empresa será apresentado no dia 9 de março, a partir das 10 da manhã (15h, no horário de Brasília).

O convite vem com o título “Spring Forward”, uma referência a relógios que qualquer americano entenderá. A frase “Spring Forward – Fall Back” é usada nos EUA para lembrar que é necessário adiantar o relógio uma hora na primavera e atrasá-lo o mesmo tanto no outono, em esquema equivalente ao horário de verão brasileiro.

O lançamento será no Yerba Buena Center, em São Francisco. Espera-se que sejam confirmados preços, data de chegada ao varejo e detalhamento dos modelos e funções do relógio.

Página do anúncio da Apple na Vogue. FOTO: Reprodução Página do anúncio da Apple na Vogue. FOTO: Reprodução

Vogue

A última edição da Vogue norte-americana saiu ontem com um anúncio de 12 páginas do Apple Watch. Diferentes modelos do relógio são mostrados em ângulos variados, os produtos em um fundo branco e nada mais.

A escolha da Vogue como primeiro local para veiculação de anúncios do relógio faz parte da estratégia da Apple de promovê-lo como acessório fashion e não gadget para amantes da tecnologia.

O que se sabe até agora…

O relógio da Apple, que custará a partir de US$ 349, poderá receber telefonemas e mensagens, tocar música, servir como carteira digital para compras e monitorar batimentos cardíacos através de sensores especiais.

O núcleo do Apple Watch tem um display de retina, com um chip S1, sem especificações reveladas pela Apple. (“É a arquitetura de um computador inteiro num pequeno chip”, disse a empresa). O relógio tem um microfone, suporte a NFC (comunicação de campo próximo, a ser usada com o Apple Pay para pagamentos móveis), conectividade Bluetooth e Wi-Fi e inúmeros sensores. Os principais deles ficam na parte de trás do relógio (ou seja, em contato direto com o seu pulso), para medição de batimentos cardíacos, passômetro e outros indicadores com foco na área de saúde e atividades físicas.

Várias rivais da empresa já lançaram seus relógios inteligentes, incluindo a Samsung com o Galaxy Gear e a Motorola com o Moto 360, mas a categoria ainda não decolou em termos de vendas. A empresa de pesquisa Canalys afirmou semana passada que apenas 720 mil relógios com o sistema Android Wear (usado pelos modelos da Samsung, Motorola e LG, entre outros) haviam sendo vendidos no segundo semestre de 2014.

Especialistas e pessoas ligadas à indústria apostam que o Apple Watch pode dar o impulso necessário para que a categoria decole. A chegada da fabricante do iPhone no segmento pode ajudar também desenvolvedores de outras tecnologias. A adoção pela Apple da recarga sem fio da bateria em seu relógio pode ser decisiva para este recurso, que tem sofrido no limbo há anos.