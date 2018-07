Serviço de armazenamento e sincronização de conteúdo online vai oferecer 5 gigabytes de espaço gratuitamente

SÃO PAULO – A Apple divulgou mais detalhes de como será seu serviço de armazenamento e sincronização de dados online, anunciado por Steve Jobs no começo de junho. O iCloud permitirá que os usuários acessem seus conteúdos em qualquer aparelho Apple sem a necessidade de baixar todo o material em cada um deles, pois tudo fica guardado online.

No site sobre o serviço, a empresa revelou que todos os usuários terão direito a 5 gigabytes (GB) de armazenamento de graça. Quem precisar de mais espaço de armazenamento, poderá comprar em parcelas anuais. Mais 10 GB de espaço custará US$ 20 por ano, 20 GB serão US$ 40/ano e 50 GB, US$ 100 ao ano, de acordo com a companhia.

A expectativa, no entanto, é que a maioria dos usuários não precisará de mais espaço do que o já oferecido gratuitamente. Aplicativos, músicas, livros e séries de TV comprados pelo iTunes, além das fotos armazenadas diretamente no serviço, não contarão nos 5 GB de armazenamento cedidos. Já e-mails, documentos de texto, fotos e configurações de conta entram na conta.

A Apple também ativou, na semana passada, o site iCloud.com. Por enquanto, o domínio está sendo usado por desenvolvedores interessados em criar aplicativos com a API do aplicativo.

O iCloud está previsto para ser lançado em setembro nos Estados Unidos.