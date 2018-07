Empresa confirma previsões e apresenta dois novos modelos de smartphone

SÃO PAULO – A Apple promoveu um evento nesta terça-feira, 10, onde anunciou dois novos iPhones, o 5S e o 5C. O segundo é um modelo mais econômico, estratégia para fazer frente ao avanço dos smartphones do sistema operacional Android nos últimos anos, em especial os da Samsung.

Entre as novidades apresentadas estão novas cores para os aparelhos e processador e câmera mais poderosos para o carro-chefe, o iPhone 5S. O modelo principal da empresa também ganhou um botão “home” biométrico.

Tim Cook iniciou a apresentação falando sobre o festival iTunes, que será transmitido ao vivo em streaming para mais de 100 países. Entre os artistas confirmados, Lady Gaga, Elton John, Robin Thicke, Justin Timberlake e Katy Perry.

Em seguida, Craig Federighi, executivo da área de engenharia da empresa, subiu ao palco para falar sobre iOS 7. Ele revelou que mês que vem o total de aparelhos com iOS totalizará 700 milhões no mundo todo.

Federighi demonstrou recursos do iOS 7, a nova versão do sistema operacional do iPhone e iPad. Ele falou do sistema de notificações e de uma função chamada “commute help” (ajuda no transporte público), onde o usuário informa onde mora e onde trabalha e recebe horários do transporte. Outro recurso novo é a possibilidade “puxar” com o dedo um mecanismo de busca de qualquer lugar da tela.

Ao falar do Siri, o assistente de voz, o executivo mostrou como o aplicativo pode procurar tweets. “O que Lady Gaga está dizendo?” ele perguntou. Apareceram então na tela posts do Twitter oficial da cantora.

Novos ringtones e alertas do sistema também foram mostrados. O aplicativo de álbum de fotos traz novidades, como opções de filtros e possibilidades de organização por data.

O iTunes Radio também foi contemplado na apresentação. O novo serviço de streaming da Apple, nos moldes de Pandora e Rdio, foi descrito como “a melhor maneira de conhecer música nova”.

O iOS 7 estará disponível no dia 18 de setembro para o iPhone 4 em diante, iPad 2 em diante, iPad mini, e iPod touch quinta geração.

O iPhone 5C foi apresentado. Num vídeo, diversas cores para o novo aparelho foram exibidas: verde-limão, rosa morango, azul celeste, amarelo-limão e branco. A carcaça do novo modelo é feita de policarbonato, um tipo de plástico.

O 5C terá tela de quatro polegadas de retina. O processador vem com chip A6 e duração de bateria maior que o iPhone 5. A câmera terá 8 megapixels. A empresa promete também “mais bandas de 4G do que qualquer telefone do mundo”.

O iPhone 5C custará nos Estados Unidos US$ 99 na versão 16GB e US$199 na opção 32GB, vinculado a contrato de dois anos com operadora.

Em seguida, foi a vez do carro-chefe, o iPhone 5S, anunciado em três cores, ardósia, ouro e prata. O novo smartphone vem com processador com chip A7 e capacidade 64-bit, o dobro do processamento do modelo anterior, que era 32-bit. Com isso, a empresa garante um processamento gráfico 56 vezes mais veloz. É o primeiro smartphone de 64-bit.

Novo processador de movimento no telefone pode dizer se o usuário está “parado, andando, dirigindo etc.” integrando informações do GPS, acelerômetro e giroscópio. A duração de bateria do aparelho prometida é 10 horas de conversação no 3G e 10 horas de navegação no 4G.

A câmera do iPhone 5S, como esperado, vem com dois flashes de LED, proporcionando cores mais naturais. Traz também recursos de melhoria da imagem como o registro de múltiplos takes da mesma foto e a escolha automática da melhor imagem. A filmagem de vídeo é HD (720p) e traz recurso de câmera lenta.

Outro boato confirmado foi a presença do sensor biométrico para digital no botão de “home”, chamado aqui do Touch ID (identificação de toque). O recurso permite registrar diferentes digitais. A biometria também poderá ser usada em aplicativos, como por exemplo, no iTunes para compra de conteúdo.

Os preços do iPhone 5S nos Estados Unidos: versão 16 gigabytes, US$ 199; 32 gigabytes, US$ 299; e 64 gigabytes, US$ 399. O primeiro grupo de países a receber os novos aparelhos inclui também Alemanha, Austrália, Canadá, China, Cingapura, França, Japão e Reino Unido. É a primeira vez que a China aparece no grupo inicial de lançamento. Até dezembro, os novos celulares serão lançados em mais 100 países. O Brasil certamente será um deles.