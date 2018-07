Novo modelo vem sem câmera traseira e com 16 GB; empresa bateu marca dos 100 milhões de aparelhos vendidos

SÃO PAULO – Aproveitando que o iPod Touch ultrapassou a marca dos 100 milhões de aparelhos vendidos, a Apple anunciou uma nova versão do tocador de música.

—-

O lançamento é igual aos aparelhos da quinta geração do iPod Touch, mas com alguns recursos a menos. O novo aparelho tem apenas uma versão com 16 GB de armazenamento e não possui câmera traseira, apenas a dianteira, com 1,2 megapixel. Ele só tem duas opções de cores: prata ou preto.

Com isso, o novo produto sai mais barato, a um preço sugerido de US$ 229 nos EUA (o iPod Touch de quinta geração existente custa US$ 299). Ainda não há informações de quando estará disponível ou quanto custará na Apple Store brasileira.

A linha iPod Touch inclui hoje duas opções de quinta geração (com 32 GB ou 64 GB) e duas de quarta geração, com 16 GB ou 32 GB.

O primeiro iPod Touch saiu em 2007, seis anos depois do lançamento do iPod original. Juntando todas as gerações de iPod, estima-se que a Apple já tenha vendido cerca de 350 milhões de seus tocadores de MP3.

Apesar do dispositivo continuar popular, ele vem perdendo terreno. A empresa comunicou que no primeiro trimestre de 2013 vendeu 26% iPods a menos que o mesmo período no ano anterior.