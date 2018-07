O ‘Link’ está em São Francisco acompanhando a WWDC 2012: novidades serão atualizações no iOS, OS X e no iCloud

Faixas adiantam que novidades pelo menos na área de software estão garantidas. FOTO: Carla Peralva/AE

SÃO FRANCISCO – A Apple prepara novidades para serem anunciadas nesta segunda-feira, 11, durante a sua anual conferência de desenvolvedores da Apple (WWDC, na sigla em inglês), em São Francisco, Califórnia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O Link está e fará a cobertura ao vivo, relatando por aqui (também pelo Twitter e Instagram) todos os detalhes do evento.

LIVEBLOGGING:

15h52 - TERMINOU: Após quase duas horas de conferência, Tim cook volta ao palco e diz “com a Apple, com os produtos que fazemos e os apps que vocês constroem, nós podemos mudar fundamentalmente o mundo”.

15h49 - Todas as versões posteriores ao iPhone 3GS, ao iPad 2 e ao iPod Touch de quarta geração serão compatíveis com o iOS 6.

15h47 - Siri e serviço de mapas juntos funcionam como um GPS (que se mantém ativo mesmo com o celular bloqueado). O sistema controla trajetos e dita novos caminhos para o destino selecionado.

15h45 - Novo sistema de mapas tem integração com Siri. Função 3D se chama Flyover e é de longe a novidade mais aplaudida de hoje. Com ele é possível “voar” pela cidade, mudar o ângulo da câmera, dar zoom.

15h41 - Concretizando rumores, Apple anuncia serviço de mapas 3D. Aparentemente, a novidade da Apple é bem parecida com a do Google, anunciada semana passada durante evento da empresa.

15h38 - Novo sistema de mapas é lançado!

15h33 - Várias pequenas novidades: o Facetime (videochat) agora é em HD. Sobre o Safari, as páginas no browser podem ser baixadas e lidas offline. Sobre o app nativo de e-mail, acrescentaram a opção de “grupo VIP”, com Caixa de Entrada própria.

Com o novo sistema operacional, iPhone ganha integração nativa com Facebook. FOTO: Corinne Perkins/REUTERS

15h30 - Com a integração, dá pra ver quais aplicativos seus contatos no Facebook curtem. Quando o usuário se logar em um app integrado ao Facebook, todos os demais apps (também ligados à rede social) não pedirão mais login e senha.

15h28 - iOS 6 ganha interação nativa com o Facebook!

15h28 - A Siri chega para mais idiomas, mas ainda nada de português na lista.

15h24 - Scott pergunta à Siir quanto foi o resultado de um jogo: ela dá o resultados e a ficha dos jogadores. Um app, aberta via Siri, dá informações como o tempo de espera, a faixa de preços e direciona o usuário para fazer a reserva. Pela Siri, dá para checar quais filmes estão passando nos cinemas mais próximos e comprar ingresso diretamente.

15h21 - O executivo anuncia o iOS 6 e fala sobre melhorias na Siri.

15h19 - Scott Forstall, executivo responsável pelo iOS, o sistema operacional móvel da Apple, dá números sobre o software: 75% das pessoas estão satisfeitas com o iOS, enquanto “apenas” 50% estão com o Android. Segundo scott, essa preferência se deve ao fato de a Apple anunciar uma nova versão do iOS anualmente.

15h17 - Mac ganha novas funções específicas para a China: dicionário e adaptação para funções de texto.

15h15 - Mais números: 66 milhões de usuários de Mac, o triplo de usuários de cinco anos atrás. 40% deles usam a última versão do sistema operacional, o Lion. São 26 milhões de cópias vendidas de Lion.

15h10 - Novo Mac OS começa a ser vendido na primeira semana de julho por US$ 19,99 (preço válido para todos os Macs de uma pessoa). Desenvolvedores presentes no evento já ganham versão beta hoje.

15h08 - Atualização no AirPlay, interface que permite integração entre dispositivos Apple: “AirPlay Mirroring” mostra tudo o que está na tela do Mac na TV (uma preparação para a TV da Apple?) sem a necessidade de cabos HDMI, é tudo sem fio.

15h02 - Anunciam uma nova versão do browser da Apple, o Safari, que ganha sincronização com demais dispositivos. No Mac, ele abre as últimas abas abertas pelo iPhone (por exemplo).

14h56 - Com estas novidades, a Apple vai aos poucos reforçando o ecossistema que divulgamos na edição desta segunda-feira – a grande novidade é o upgrade em hardware. Será que o iPhone 5 vem ainda hoje?

14h54 - A função ditado chega para os Macs também. O usuário fala e o aparelho escreve em qualquer aplicativo, inclusive no Word da Microsoft (!)

14h52 - Apps de lembretes, o centro de notificações, o iMessage ganham força com o iCloud

14h50 - “Tudo fica mais integrado pelo iCloud”, diz Craig Federighi, o vice-presidente de software. A integração pelas nuvens entre dispositivos móveis e Macs fica mais rápida e automatizada.

14h46 - A Apple anuncia o Mountain Lion, novo OS para os Macs. Agora a interatividade dele com outro dispositivos está maior. O OS para os laptops é inspirado no sistema operacional para os aparelhos móveis, o iOS.

14h40 - Phil Schiller deixa o palco

14h36 - Este Pro vem RAM de 16 GB, placa de vídeo é da nova geração da Nvidia, armazenamento de 768 GB, a bateria (super leve) aguenta 7 horas, tem entrada para SD, USB e HDMI, Thunderbolt, luz atrás de teclado, Bluetooth 4.0.

FOTO: Corinne Perkins/REUTERS

14h32 - Novo MacBook Pro (chamado de “da nova geração” é tão fino quanto o Air) tem tela de 15,4″ com tecnologia Retina e mais de 5 milhões de pixels. É o notebook com maior resolução do mundo. Apps terão de ser atualizados pra funcionarem bem na nova tela

14h30 - PREÇOS: As versões de 13 irão custar entre US$ 1199 e US$ 1499, as de 15 entre US$ 1799 e US$ 2199

14h27 - Os novos MacBook Pro tem chips quad-core que podem chegar a 2,7 GHz e alcançam 8 GB de RAM. Versões de 13 e 15 polegadas foram apresentadas, mas não de 17.

14h22 - Tim Cook comentou a nova linha de MacBoooks e alfineta os ultrabooks: “É um produto pioneiro e todo o mundo está tentando copiá-lo, mas descobriram que não é tão fácil”. Os Macs terão chips Intel Dual Core i5, podem chegar a 2 Ghz, o armazenamento (gigante!) é de 512 GB em flash. Ambos serão compatíveis com com USB 2.0 e 3.0.

14h20 - Phil Schiller, vice-presidente de marketing, apresenta a nova linha de MacBooks Air e Pro

14h15 - Tim cook chama um vídeo que conta a história de apps que mudaram a vida de diferentes comunidades. Um que lê o mundo para cegos, um educativo sobre o corpo humano usado em escolas indianas; o Air Bnb e outros…

14h10 - O executivo garante que a loja chegará a mais de 32 países até o fim deste mês

14h08 - E aí vêm alguns números: há 400 milhões de contas na App Store (“ela tem o maior número de contas com cartão de crédito da internet”) e mais de 650 mil apps na loja virtual, 225 mil só para iPad.

14h04 - Mais discretamente, no segundo andar, o AirPlay também é colocado na lista de assuntos que serão tratados durante o keynote.

14h02 - Tim Cook sobe ao palco e dá início à 23ª edição da WWDC: “Temos coisas muito legais para mostrar a vocês nesta manhã”.

14h00 - O evento começou com a voz da Siri, no melhor estilo do humor americano

12h54 - Um novo sistema operacional será anunciado. A entrada do #WWDC2012 já conta sobre o que será o keynote

—-

Leia mais:

• A novidade de hoje

• Fecha-se um ciclo