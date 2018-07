Camilo Rocha

Ligia Aguilhar

SÃO PAULO – A Apple apresenta novas versões de seu tablet iPad e de seus laptops Macbook nesta quinta-feira, 16, em um evento em sua sede em Cupertino, Califórnia. Acompanhe o desenrolar das novidades aqui no Link.

Tim Cook, CEO da empresa, começou o evento falando do sucesso dos novos iPhones, lançados em setembro nos EUA e em outros países. Segundo ele, as vendas dos iPhones 6 e 6 Plus quebraram todos os recordes para a marca. Ele anuncia que a partir deste fim de semana, os smartphones começarão a ser vendidos em 32 países (o Brasil não está na lista). Distribuição na China começa, de acordo com ele, em algumas horas.

Depois, Cook forneceu uma previsão de lançamento para o relógio Apple Watch, que ainda não estava definida. De acordo com o executivo, o relógio inteligente da empresa deve chegar ao consumidor no “começo de 2015. Ele também apresentou também o WatchKit, plataforma para desenvolvedores criarem a partir de novembro aplicativos para o Apple Watch.

OS X Yosemite

Novas funções do sistema operacional para laptops de desktops OS X Yosemite foram demonstradas por Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple.

O executivo enfatizou a integração maior disponível agora entre os diversos dispositivos da marca em diversos aplicativos. Ele transfere com facilidade uma foto de um iPhone para um iPad. A atualização do sistema operacional estará disponível a partir de hoje.

iPads

Tim Cook apresenta o novo modelo de iPad. FOTO: Reuters Tim Cook apresenta o novo modelo de iPad. FOTO: Reuters

Depois, foi a vez de mostrar os novos iPads. Cook voltou ao palco para comparar as vendas do tablet no terceiro trimestre de 2014 com a de PCs, mostrando como o produto da empresa vendeu mais que aparelhos da Lenovo, Dell, Acer e HP. De acordo com ele, já foram vendidos 225 milhões de iPads no mundo.

iPad Air 2

Phil Schiller, vice-presidente de marketing da Apple, sobe ao palco para anunciar o iPad Air 2, “o tablet mais fino do mundo”. A nova versão tem espessura 18% menor que a anterior, apenas 6,1 milímetros. Para se ter ideia, ao colocar dois iPads Air 2 juntos, ainda assim eles são mais finos que o iPad original, da primeira geração.

Sem querer, a empresa deixou vazar na quarta imagens das novas versões dos iPad Air e iPad Mini. Elas apareceram no guia para usuários do sistema iOS 8, que estava disponível através do aplicativo iBooks. As imagens já foram removidas.

Como esperado, o novo iPad ganhou a cor dourada, assim como o Apple Watch e iPhones. A tela de LCD tem uma proteção que diminui reflexos em 56%. O processador é o A8X, de 64 bits, uma nova e mais avançada versão do chip presente no iPhone 6 e no 6 Plus.

O iPad Air 2 tem bateria com duração de 10 horas e sensor de leitura de digitais para desbloqueio do aparelho. A câmera tem 8 megapixels (MP) e grava vídeos em full HD (1080p), além de fazer gravações em slowmotion.

Phil Schiller apresenta detalhes do novo iPad Air 2. FOTO: Reuters Phil Schiller apresenta detalhes do novo iPad Air 2. FOTO: Reuters

O tablet é compatível com o sistema de pagamentos Apple Pay, para compras online. Diferentemente do iPhone 6, o aparelho não permitirá compras em lojas físicas por possuir chip NFC.

O iPad Air 2 com conexão apenas por sistema Wi-Fi custará US$ 499 (16GB), US$ 599 (64GB) e US$ 699 (128 GB). A versão com conexão 3G/4G, custará US$ 629 (16GB), US$ 729 (64 GB) e US$ 829 (128 GB).

iPad Mini 3

Schiller apresenta os preços dos novos e antigos modelos. FOTO: Reuters Schiller apresenta os preços dos novos e antigos modelos. FOTO: Reuters

O modelo também será vendido na cor dourada, terá câmera de 5 MP, agora grava vídeos em Full HD (1080p) e tem sensor de digitais.

Em um apresentação curta, Schiller anunciou o preço do produto, de US$ 399 na versão com Wi-Fi. A pré-venda começa amanhã e a chegada nas lojas está prevista para a semana que vem. O iPad Mini 2 e o iPad Air terão redução de preço de US$ 100.

iMac

A grande novidade é que o novo iMac terá tela de retina. “Nunca existiu um computador com uma tela como esta”, diz Schiller. O produto tem tela de 27 polegadas com resolução 5K. São 5210 x 2800 pixels, totalizando 17,4 milhões de pixels, 67% mais pixels do que a resolução 4K, o monitor com a “maior resolução do mundo”, segundo o VP de marketing Apple.

A espessura é de 5 milímetros e o monitor possui uma tecnologia que reduz o gasto de energia em 30%. O processador é o Quad-Core Intel Core i5 de 3,5 GHz ou Intel Core i7 de 4 GHz.

O novo iMac vai custar a partir de US$ 2.499 nos Estados Unidos para a versão com 8GB. No Brasil, o preço será de R$ 13.999,00. As versões anteriores, com telas de 21,5 e 27 polegadas, continuam à venda e terão preços reduzidos a partir de US$ 1.099 nos EUA.

Mac Mini

O produto agora usa a quarta geração de processadores Intel Core e é equipado com duas portas Thunderbolt, que permitem a transferência de arquivos para o computador com maior velocidade. O produto será vendido a partir de US$ 499 e as vendas começam hoje. No Brasil, o preço começa com R$ 2.799.

Tim Cook voltou ao palco e disse que essa é a linha mais forte de produtos que a Apple já teve e que todos têm o objetivo de oferecer boas experiências não apenas individualmente, mas também trabalhando em conjunto.

O executivo agradeceu e encerrou o evento.