O ‘Link’ foi à Califórnia e cobriu todo o evento pelo Twitter e no Instagram

SAN JOSE – A Apple se prepara para fazer mais um evento de lançamento nesta terça-feira, 23, onde se espera que seja apresentado um novo modelo do iPad, possivelmente em tamanho menor.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Ontem, os funcionários da empresa já arrumavam o local que vai receber o evento, o California Theater, na cidade de San Jose, Califórnia, a pouco mais de 12 quilômetros da sede da Apple. Os cartazes colocados na fachada seguem a textura do convite enviado à imprensa, com cores fortes simulando gotas de tinta. Mas há poucas referências ao um tablet com tamanho menor, que poderia colocar a Apple na liderança também entre os tablets mais baratos.

Atualmente, o iPad é o tablet líder de mercado, mas aparelhos menores do Google e da Amazon, com telas de 7 polegadas, têm ganhado espaço, principalmente por ter um preço menor do que o do iPad.

A empresa fará um evento com a presença de centenas de jornalistas em San Jose (uma das principais cidades no Vale do Silício) e espera-se que a Apple demonstre um novo modelo do tablet, que de acordo com o AllThingsDigital, terá uma tela de 7,85 polegadas, menor do que a tela de 9,7 polegadas do iPad atual, e o conector Lightning usado no iPhone 5.

Também é esperada a apresentação de um modelo do Macbook Pro de 15 polegadas com a tecnologia Retina Display (somente a versão de 13 polegadas usa a Retina Display) e também novos modelos do Mac Mini.

No fim de semana, o blog 9 to 5 Mac acrescentou mais rumores ao lançamento desta terça-feira, afirmando que a empresa também deve apresentar uma nova versão do iPad no tamanho tradicional e que o iPad Mini deverá custar a partir de US$ 329.

A apresentação da Apple está marcada para começar às 15h (horário de Brasília). Acompanhe as novidades pelo Link, e no Twitter e no Instagram.

O evento também está sendo transmitido ao vivo por streaming.

* O repórter viaja à convite da Apple.