Live-blogging do evento da Apple, em São Francisco:

14h00 – Steve Jobs sobe ao palco

14h03 – O fundador da Apple cumprimenta a plateia e logo depois começa a apresentar uma série de números da empresa

14h07 – “Gostaria de falar um pouco sobre o iOS”, diz Jobs, iniciando a falar dos números do sistema operacional móvel. “As telas sensíveis ao toque eram diferentes antes do iPhone e os apps eram completamente diferente antes do iPhone. E foi isso que fez esses três produtos possíveis: iPhone, iPod Touch e iPad”

14h10 – “Hoje vamos apresentar o novo sistema iOS, o iOS 4.1. Logo vou mostrar o que temos, mas já aviso que corrigimos a maior parte dos bugs”

14h13 – Novo sistema tem sensor de proximidade, sobe vídeos HD por WiFi e tem um serviço de aluguel de séries de TV e um centro para download de games.

14h20 – “Construímos um Game Center, uma API para games. Os principais jogos serão multiplayer. Você pode desafiar seus amigos, e se você não tiver amigos, o sistema desafiará você”, diz Jobs.

14h22 – Novidades também no iPad. Além de contar com o novo iOS, o tablet também terá suporte à impressão wireless.

14h25 – “Agora eu gostaria de falar sobre iPods, afinal esse é o evento em que tradicionalmente apresentamos novos iPods”, diz Jobs

14h26 – “Temos novos designs para toda a linha de iPods, é a maior mudança que já fizemos, diz Steve, apresentando primeiro o novo iPod Shuffle:

14h27 – “Mas gostaria também de falar do novo iPod nano”, diz Jobs. “Ele agora é multitouch, continua muito pequeno e fácil de usar”

14h30 – Por fim, o iPod Touch, que agora vai ter uma câmera e vai ficar mais fino. “É o nosso maior sucesso, passou o Nano. Um monte de gente o chama de ‘iPhone sem o telefone’, mas também um iPhone sem um contrato. Além disso, é a maior plataforma de games portáteis do mundo. Vende mais que a Sony ou a Nintendo juntos”.

14h37- “Agora tem o Retina Display, a mesma tecnologia do novo iPhone, com 4x o número de pixels. É o melhor display do mundo. Tem uma câmera na frente com o Facetime e uma atrás que grava vídeos em HD”, apresenta. Eis o novo Touch:

14h40 – Apple também lança o novo iTunes, a versão 10. “É a maior loja de mídia online do mundo, claramente, e hoje lançamos sua nova versão. Algo que prezamos nessa nova versão é ajudar os usuários a descobrir novas coisas. Com 12 milhões de músicas, como achá-las? No iTunes 10, pensamos uma maneira de fazer isso: o Ping”, diz. “É uma espécie de rede social, como se o Twitter e o Facebook se fundissem com o iTunes”.

14h42 – “O Ping é um serviço de descoberta musical social. Siga e seja seguido – os artistas provavelmente gostarão de juntar muitos seguidores”, explica. Olhe só o perfil de Jobs no Ping (e repare que ele ouve Paramore):

14h50 – “Então, é isso que estamos fazendo com o iTunes. iOS, iPods, iTunes, nada mal para um dia, não? Mas temos mais uma coisa”, diz Steve. E é claro que é a nova Apple TV.

14h51 – “Nós introduzimos a Apple TV quatro anos atrás. Vendemos um monte de aparelhos, mas nunca foi um grande sucesso. Agora vamos mudar tudo. Falamos com as pessoas que tinham o aparelho, e elas o adoravam: filmes de Hollywood e séries TV quando e como elas quisessem. Mas agora será tudo em HD e com baixos preços”, diz.

14h52 – “E o conteúdo? Teremos o maior acervo de filmes do mundo. Você pode alugá-los por US$ 4.99 por dia, em HD, antes que cheguem em DVD. Séries de TV, sem comerciais, saem por US$ 0,99″.

14h57 – Por enquanto, o serviço tem parcerias apenas com a ABC e a Fox. “Achamos que os outros estúdios logo seguirão esses”, diz Steve. “Se você assina a Netflix, pode ver o conteúdo na sua TV, além de vídeos em HD do YouTube e fotos do Flickr”. O preço da Apple TV será US$ 99.

15h00 – “Esses são os produtos que temos para lançar hoje, espero que vocês estejam tão animados quanto nós”, diz. E é o fim.