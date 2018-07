Sistema para tablets e smartphones ganha a maior reformulação já feita desde o lançamento do iPhone em 2007

Filipe Serrano

Augusto Calil

Especial para o ‘Estado’

SÃO FRANCISCO – Na abertura de sua conferência anual de desenvolvedores, a Apple mostrou nesta segunda-feira, 10, as últimas atualizações em termos de software da empresa. Entre as principais novidades estão um serviço de música por streaming chamado iTunes Radio e uma nova versão do iOS 7, sistema operacional para smartphones e tablets da empresa. Além disso, a Apple mostrou como será a próxima versão do seu sistema para computadores, o Mac OS X Mavericks, e novas linhas de notebooks Macbook Air e um novo Mac Pro com gabinete em formato cilíndrico.

O iOS 7 agora tem uma aparência mais leve, com texturas translúcidas e efeitos gráficos de acordo com o movimento do aparelho. “É a maior mudança no iOS desde o lançamento do iPhone (em 2007”, afirmou o presidente executivo da Apple, Tim Cook.

Foto: Stephen Lam/REUTERS

O sistema estará disponível para a maior parte dos aparelhos da empresa, entre eles as versões mais recentes do iPhone (a partir do 4), do iPad (a partir do 2) e do iPod Touch (quarta geração). A atualização do sistema deve ser disponibilizada aos consumidores no segundo semestre, durante o outono no Hemisfério Norte, segundo a Apple.

Todo o visual do sistema foi modificado, desde os ícones de aplicativos na tela inicial ao álbum de fotografias que, no iOS 7, organiza as imagens automaticamente de acordo com a localização em que foram tiradas.

O Siri, sistema de reconhecimento de voz, também ganhou uma nova versão. A ferramenta agora identifica comandos diferentes como “reproduza o último recado no voicemail” e está integrada aos aplicativos de redes sociais como o Twitter.

A Apple ainda revelou que está trabalhando com fabricantes de carros para criar uma versão modificada do iOS que pode ser usada em sistemas eletrônicos de automóveis. A novidade é esperada para 2014 e pode facilitar o uso de serviços online por motoristas. O reconhecimento de voz do Siri poderá ser usado nos carros, segundo a Apple.

Música. O novo serviço de música da Apple, o iTunes Radio, será incorporado ao aplicativo de música no iOS 7, nos smartphonees e tablets da empresa. Ele também funcionará em computadores (Macs e PCs) e na Apple TV e chega aos consumidores dos Estados Unidos também no segundo semestre. Não há data de lançamento para outros países, incluindo o Brasil. O serviço é gratuito e permite ouvir a cerca de 200 “estações” personalizadas, de músicas disponíveis na iTunes Store. A Apple não disse qual é o tamanho do catálogo do serviço.

O iTunes Radio é personalizado. Ele aprende qual o gosto musical da pessoa de acordo com as músicas ouvidas ou que o usuário marcou como favorita ou indicou para que não sejam tocadas. É um sistema semelhante ao de outros serviços de streaming como o Pandora e Spotify.

“Nossa meta na Apple é criar produtos que enriqueçam a vida das pessoas”, afirmou Tim Cook.

Nos últimos meses, a Apple tem sido questionada por analistas sobre sua capacidade de continuar inovando em seus produtos. Com vendas de iPhones estáveis nos últimos dois trimestres, a empresa passou a ser pressionada a apresentar mais novidades para seus aparelhos.

Por isso, além das novidades na área de software, a Apple também aproveitou o evento desta segunda-feira para mostrar um novo modelo do Macbook Air, com mais autonomia de bateria, que já começa a ser vendido nos Estados Unidos a partir de hoje.

A Apple mostrou ainda um novo modelo do seu computador de mesa, Mac Pro, destinado principalmente a profissionais que precisam de uma máquina de alto desempenho, para trabalhar com edição de vídeo e imagem. O aparelho tem um gabinete em formato cilíndrico, com um design bastante diferente dos últimos modelos. Phil Schiller, vice-presidente de marketing, aproveitou para criticar as recentes análises questionando a capacidade da Apple para continuar inovando.

* Última atualização 16h49