Novo projeto apresenta sede que, no total, deve ocupar 98 hectares e tem prédio que lembra uma nave espacial de vidro

SÃO PAULO – O site do Conselho Municipal de Cupertino, California, publicou uma versão atualizada do projeto de uma nova sede da Apple na cidade. Em junho, o então CEO sob licença médica Steve Jobs apresentou publicamente o projeto original e descrevia o novo local, bem maior que o “One Infinite Loop”, o prédio atual da empresa, localizado em Cupertino, como algo “muito parecido com uma nave espacial estacionada”.

Segundo o Wall Street Journal, a nova sede era um projeto pessoal de Steve Jobs. O biógrafo do ex-CEO Walter Isaacson escreveu que ele queria “deixar um campus que expressasse os valores da empresa para as futuras gerações”.

“É um círculo. É tudo curvado. Se você vai construir coisas, esse não é o modo mais barato. Não há um pedaço reto de vidro, é tudo curva. Nós usamos a nossa experiência adquirida pela construção de prédios ao redor do mundo, e sabemos como fazer os maiores pedaços de vidro do mundo para fins de arquitetura”, disse Jobs na época.

Além disso, a construção, que terá início no ano que vem e tem previsão de conclusão em 2015, deverá preservar uma grande de área verde (cerca de 850 árvores) além de plantar outras tantas (6 mil, segundo o projeto).

O novo plano foi enviado ao Conselho pela Apple em novembro. O terreno sobre o qual será construída a nova sede possui 98 hectares e se trata de um antigo espaço da Hewlett-Packard (HP) comprado no fim de 2010. O novo espaço deverá resolver um grande problema da Apple de acomodação de funcionárioas. Ao todo, são mais de 12 mil funcionários trabalhando em um espaço que suporta apenas 2.800; no novo ambiente, a quantidade tolerável é 13 mil.

Para ver detalhes do projeto, acesse o site da cidade de Cupertino e abra os documentos em PDF, intitulados “Introduction”, “Site Plan & Landscaping”, “Floor Plans” e “Renderings”.

Veja o vídeo da apresentação do primeiro projeto por Steve Jobs (junho/2011)

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/gtuz5OmOh_M" width="560" height="410" wmode="transparent" /]

