Apple confirmou ter retirado atualização do iOS 8 do ar. FOTO: EFE Apple confirmou ter retirado atualização do iOS 8 do ar. FOTO: EFE

SÃO FRANCISCO – A Apple retirou do ar nesta quarta-feira, 24, a última atualização de seu sistema operacional para dispositivos móveis (iOS 8) lançanda hoje, devido a problemas relatados por usuários durante a instalação, incluindo a perda do sinal telefônico.

A retirada foi confirmada por um porta-voz da companhia de Cupertino (Califórnia, EUA) ao site de tecnologia Re/code depois de várias queixas de usuários no Twitter. Insatisfeitos, eles reuniam as reclamações com a hashtag ios8bugs.

A Apple não divulgou qual é a dimensão dos problemas que, segundo os usuários, afetam também o sensor de impressões digitais dos telefones, o “Touch ID”.

A atualização do sistema operacional para a versão 8.0.1, publicada hoje pela empresa, procurava resolver um erro com o “HealthKit”, aplicativo de saúde lançado junto com o iOS8 no último dia 17.

Segundo dados divulgados na terça-feira, 23, no blog oficial de desenvolvedores da Apple, 46% dos iPhones e dos iPads de todo o mundo já funcionam com o iOS8, enquanto 49% usam a versão anterior, o iOS7. Outros 5% dos usuários utilizam sistemas operacionais ainda mais antigos.

Os problemas ocorreram poucos dias depois da bem-sucedida estreia dos novos modelos do celular da Apple, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus.

Na última segunda-feira, a empresa americana anunciou que tinha vendido mais de 10 milhões de exemplares dos dois aparelhos em apenas três dias.

Os novos iPhones já estão disponíveis nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Porto Rico, Cingapura e o Reino Unido. A empresa promete expandir a oferta para mais 26 países até dia 26 de setembro, alcançando 115 países até o fim do ano.

/EFE