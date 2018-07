FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Apple esperou passar o Natal para aumentar os preços de seus smartphones no Brasil. Segundo a empresa, a alta de cerca de R$ 300 nos modelos iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6 Plus (confira tabela abaixo) se devem à alta do dólar, já que os modelos seriam importados.

O preço do modelo mais barato, o iPhone 5s de 16 GB, aumentou de R$ 2,2 mil para 2,5 mil (13,6%); enquanto o do mais, o iPhone 6 Plus de 128 GB, foi de R$ 4,4 mil para R$ 4,7 mil (alta de 6,8%). O mais simples dos iPhones 6, de 4,7 polegadas, pulou de R$ 3,2 mil para R% 3,5 mil (9,3%).

Os iPhone 6 e 6 Plus chegaram ao Brasil no dia 14 de novembro. De lá para cá, o dólar passou de R$ 2,61 para R$ 2,69 (variação de 3%). Usando-se a data de lançamento do iPhone 6 e 6 Plus nos EUA (9 de setembro), no entanto, a variação é maior: de R$ 2,28 para R$ 2,69, representando uma alta de 18%.

Dólar saltou de R$ 2,28 (9/9/2014) para R$ 2,69 (2/1/2015) Dólar saltou de R$ 2,28 (9/9/2014) para R$ 2,69 (2/1/2015)

A principal montadora dos eletrônicos da Apple, a Foxconn, conta com fábricas no Brasil, onde faz uso de incentivos fiscais, com capacidade de produção de smartphones e tablets, desde 2011 (único território na qual está presente, além da China).

O Brasil não foi o único país a sofrer reajuste de preço pela empresa.

Uma semana antes do Natal, a Apple suspendeu as vendas na Rússia em função da flutuação da moeda do país. Após a instabilidade, os eletrônicos da empresa voltaram a ser vendidos, mas 35% mais caros, a segunda correção de preço em dois meses no país.