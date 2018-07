Phone Story mostrava abusos na extração de minérios, fábricas na China e consumismo ocidental

A Apple baniu da AppStore o aplicativo Phone Story, jogo que faz uma sátira da produção de smarthpones.

Fabricado pela provocativa empresa de apps Molleindustria, o game simula a fabricação de um celular a partir da extração de minerias no Congo, do trabalho escravo na China, descarte de lixo eletrônico no Paquistão até chegar no consumismo de gadgets ocidental.

É uma maneira, diz a empresa, de ter no aparelho um lembrete de seu impacto. “Todos os lucros levantados irão diretamente para as organizações trabalhistas e outras ONGs para acabar com os horrores representados no game”, diz a Molleindustria.

A Apple, claro, não gostou. Embora tenha sido aprovado, o aplicativo durou apenas quatro dias na App Store. A Apple afirmou que o game viola as regras de criação de apps da empresa.

A fabricante optou por relançar o app para Android e iPhone desbloqueado. Saiu hoje.