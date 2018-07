Em média, foram 381,8 mil iPhones e 159 mil iPads vendidos por dia, em 14 semanas que geraram quase US$ 40 bilhões à gigante

Apple Store inaugurada em dezembro no Grand Central. FOTO: Mark Lennihan/AP

SÃO FRANCICSO – A gigante de equipamentos eletrônicos para consumo afirmou nesta terça-feira que sua receita saltou 73%, para US$ 46,33 bilhões, batendo a média das estimativas de analistas de Wall Street, de US$ 38,91 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

Os resultados do primeiro trimestre fiscal (de 25 de setembro a 31 de dezembro de 2011, equivalente a 14 semanas) da Apple foram impulsionados pelas vendas de final de ano de seus iPhones e iPads, superando as expectativas de Wall Street e elevando as suas ações em 8%.

A companhia mais valiosa de tecnologia do mundo vendeu 37,04 milhões de iPhones – o seu carro-chefe – e 15,43 milhões de tablets iPads, ultrapassando as já elevadas expectativas para uma forte temporada de vendas de final de ano. As vendas de iPhones e iPads dobraram na comparação com o ano anterior.

Em média, foram 381,8 mil iPhones e 159 mil iPads vendidos por dia.

A Apple apresentou um lucro líquido de US$ 13,06 bilhões, ou US$ 13,87 por ação. Analistas esperavam ganhos de US$ 10,16 por ação.

A média das projeções para as vendas de produtos da Apple durante o primeiro trimestre fiscal, que inclui a temporada de vendas de final de ano e uma semana a mais do que o típico, era de aproximadamente 31 milhões de iPhones, de 13,5 a 14 milhões de iPads e 5 milhões de computadores Mac.

Nesta terça-feira, a Apple também divulgou a previsão para os seus resultados do segundo trimestre fiscal, que ficou acima das estimativas de analistas. A empresa espera receita de cerca de US$ 32,5 bilhões e lucro por ação de cerca de US$ 8,50.

O resultado apresentado pela Apple marca o primeiro trimestre sem o seu lendário cofundador Steve Jobs, que morreu em 5 de outubro.

As ações da Apple subiram 8%, para US$ 452, após o resultado. O papel fechou em US$ 420,41 na Nasdaq.

Gráfico compara desempenho da Apple (em azul) com a média das 100 maiores empresas da Nasdaq (em vermelho). FOTO: Reprodução