Loja virtual de livros da Apple no Brasil começa a exibir livros nacionais pagos em seu acervo

SÃO PAULO – Livros pagos começaram a aparecer na iBookstore, a loja virtual de livros da Apple, que oferecia a usuários de aparelhos iOS somente um acervo gratuito, fornecido pela Project Gutenberg. Livros populares como Cinquenta tons de cinza, de E.L. James, e A Fúria dos Reis, de George R. R. Martin, constam à venda, mas com valores somente em dólares (US$ 12,99 e US$ 18,99, respectivamente).

Evento começa às 15h (horário de Brasília) desta terça. FOTO: Filipe Serrano/AE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A MacRumors disse que além do Brasil, a Nova Zelândia e países da América Latina como México, Colômbia, Costa Rica, Argentina, Bolívia e Paraguai também ganharam acesso ao acervo mais amplo.

A Apple fará um evento hoje a partir das 15h (horário de Brasília) em San Jose, na California. A expectativa é de que a empresa apresente uma versão menor do seu tablet, apelidado de “iPad Mini”. O TheNextWeb aposta que além disso, haverá novidades em relação à área educacional, tese que ganha força com a constatação de que estão tentando tornar a iBookstore mais atraente para seus usuários.

Segundo a PublishNews, por estarem sendo vendidos em dólar (diretamente dos Estados Unidos), os consumidores terão que pagar uma alíquota de 6,38% de IOF por seus e-books. “Obviamente, não está escrito em nenhum lugar na loja da Apple que haverá esta cobrança, mas os consumidores vão descobrir isto assim que as faturas mensais começarem a chegar”, escreveu Carlo Carrenho. “Em um país onde o livro é absolutamente isento de impostos, a Apple conseguiu a proeza de vender livros do Brasil para leitores brasileiros com imposto.”

A loja oferece atualmente mais de três mil títulos em português e é acessível pelo iTunes ou pelo app iBooks para iOS.

Grandes pequenos anúncios

A partir das 15h desta terça-feira, 23, a Apple fará anúncios que, espera-se, envolvem uma nova versão do iPad tradicional (com tela de quase 10 polegadas), um novo Macbook Pro (15 polegadas) e o suposto iPad Mini (sete polegadas), que competiria dispositivos de mesmo tamanho como o Google Nexus 7 e o Kindle Fire, da Amazon. Acompanhe a cobertura pelo Twitter do Link.

—-

Leia mais:

• Apple faz evento nesta terça-feira

• Tensão pré-Amazon