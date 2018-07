O rapper e produtor Dr. Dre é cofundador da Beats. FOTO: Reuters O rapper e produtor Dr. Dre é cofundador da Beats. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Apple confirmou a compra da fabricante de fones de ouvido Beats Electronics nesta quarta-feira, 28, por US$ 3 bilhões. Em comunicado divulgado à imprensa, a empresa afirma que os fundadores da Beats, Jimmy Iovine e Dr. Dre, passarão a trabalhar para a Apple.

O valor da compra foi um pouco abaixo dos US$ 3,2 bilhões estimados pelo jornal Financial Times no início do mês quando surgiram os boatos da negociação entre as empresas. No comunicado oficial, a Apple afirma que pagará US$ 2,6 bilhões à vista e que os outros US$ 400 milhões serão pagos ao longo do tempo com ações.

“Música é uma parte tão importante de toda a nossa vida e tem um lugar especial dentro dos nossos corações na Apple”, afirmou Tim Cook, presidente da Apple. “É por essa razão que nós continuamos investindo em música e estamos trazendo esse time extraordinário para que possamos continuar criando os produtos e serviços mais inovadores de música no mundo”, afirmou.

A compra da Beats é a maior aquisição já feita pela Apple e emparelha o negócio às grandes recentes aquisições feitas no Vale do Silício, com o Google comprando a Nest por US$ 3,2 bilhões; e o Facebook comprando o Whatsapp por US$ 19 bilhões.

“Eu sempre soube no meu coração que a Beats pertencia à Apple”, afirmou Jimmy Iovine. “Quando nós começamos, a empresa era inspirada na capacidade inigualável de casar cultura e tecnologia da Apple. O comprometimento da Apple com os fãs de música, artistas, compositores e a indústria da música é algo especial”, declarou.

O vice-presidente de Software de Internet e Serviços da Apple, Eddy Cue, indicou que o principal benefício da compra da Beats será o streaming de música, mais do que os produtos fabricados pela empresa. “A adição da Beats fará nossa oferta de música ainda melhor, de streaming gratuito à iTunes Radio, passando por um serviço mundial de assinatura do Beats, e, claro, compra de música na iTunes Store como os nossos consumidores amam fazer há anos”, disse.

A Beats, criada em conjunto pelo empresário Jimmy Iovine e pelo produtor e rapper Dr. Dre, surgiu para redefinir a qualidade dos headphones, que voltaram a se popularizar com a explosão do uso de MP3 players, como o iPod, da Apple. Iovine colabora com a Apple há mais de uma década, especialmente no serviço iTunes, produzindo e colaborando com alguns artistas.

A Apple espera que a aquisição seja concluída no último trimestre de 2014.

Um vídeo publicado no início do mês pelo ator Tyrese Gibson indicava que a confirmação da compra da Beats pela Apple aconteceria em breve. O rapper Dr. Dre aparecia no vídeo dizendo: “sou o primeiro bilionário do hip hop, p****!”, em meio a comemorações de amigos. Não consegue ver o vídeo? Clique aqui (link do YouTube).