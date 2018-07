REUTERS

A Apple comprou a Metaio, uma produtora alemã de software de realidade ampliada por um valor não revelado, segundo documentos divulgados ao mercado da Alemanha nesta sexta-feira, 29.

A tecnologia de realidade ampliada une em telas de vídeo imagens do mundo real com elementos gráficos gerados por computador. O software da Metaio é usado em aplicações no varejo, indústria e veículos. Os produtos da empresa estão presentes em showrooms e manuais de varejistas como a Ikea. A companhia também cria guias visuais para manutenção de equipamentos industriais e automotivos complexos.

Representantes da Apple e da Metaio não comentaram o assunto. “A Apple compra companhias de tecnologia de menor porte de tempos em tempos e geralmente não comentamos sobre os objetivos”, disse a empresa norte-americana em comunicado.

Analistas da Juniper Research esperam que a tecnologia de realidade ampliada usada em empresas vai crescer 10 vezes, movimentando US$ 2,4 bilhões ante US$ 247 milhões no ano passado. Outras empresas que disputam esse mercado incluem a francesa Total Immersion e britânica Blippar.

