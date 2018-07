SÃO PAULO – Discretamente, a Apple adquiriu uma empresa de reconhecimento automático de voz do Reino Unido, a Novauris. A transação teria acontecido no ano passado, sem nenhuma divulgação. A informação foi veiculada pelo site TechCrunch.

A equipe da Novauris estaria desde o ano passado instalada na Apple, trabalhando em cima da Siri, a assistente de voz que faz parte do iPhone. A empresa fundada por Steve Jobs não confirmou a notícia. O TechCrunch informa que quando ligou para a Novauris, a ligação foi atendida com um “Apple”. Era o cofundador Melvyn Hunt, que confirmou ao site que ele e sua equipe agora trabalham com a Apple.

Fundada em 2002, a Novauris é ligada à empresa Dragon Systems, reconhecida como pioneira em tecnologia de ditado vocal.

De acordo com a empresa, sua lista de clientes inclui Samsung, Panasonic, Verizon e BMW, entre outros. Os produtos de reconhecimento de voz da empresa são compatíveis com inúmeras línguas, incluindo inglês, alemão, japonês, coreano, francês, espanhol, italiano, portuguêse mandarim.