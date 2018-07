Aquisição é vista como resposta para melhorar o serviço de mapas da própria Apple, no iOS

SÃO PAULO – A Apple anunciou na sexta-feira a aquisição de duas empresas de software de geolocalização: HopSpot e Locationary. O valor dos negócios não foi divulgado.

A HopSpot faz um aplicativo de transporte público e trânsito que usa informações de usuários para relatar problemas e condições de navegação. Já a Locationary é responsável por um aplicativo que reúne informações sobre estabelecimentos de uma região, também alimentada por usuários.

Ambos têm o princípio do Waze, aplicativo de navegação GPS que mapeia o trânsito com informações dos motoristas, comprado pelo Google em junho. Segundo o New York Times, o buscador pagou US$ 1 bilhão pelo app. A Apple estava entre as empresas que teriam feito ofertas pelo Waze.

As aquisições são vistas como uma resposta da Apple para melhorar o seu próprio aplicativo Maps, lançado no ano passado e duramente criticado por apresentar falhas de funcionamento e erros de informação.

“A Apple compra empresas de menor porte de tempos em tempos e geralmente não discutimos nossos propósitos ou planos”, afirmou a porta-voz da Apple Kristin Huguet.

