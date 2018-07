Companhia anunciou a aquisição da Embark, startup que criou um aplicativo de transporte público

Marcelo Ribeiro Silva

SÃO PAULO – A Apple informou na quinta-feira, 22, que comprou a Embark, empresa que produz um aplicativo de transporte público com o mesmo nome. A aquisição pode ser vista como o mais recente esforço da Apple para melhorar sua ferramenta de mapas.

A Embark, uma pequena empresa do Vale do Silício, foi fundada em 2011, e faz aplicativos móveis para o sistema iOS, da Apple, e o Android, do Google. Os aplicativos fornecem informações de transporte público em cidades americanas, como Nova York e Boston.

“A Apple compra companhias de tecnologia menores de tempos em tempos, e nós geralmente discutimos nossos propósitos ou planos”, afirmou a empresa. A Embark não fez comentários sobre a transação. A Apple não divulgou detalhes como preço ou conclusão da operação.

A informação da aquisição acontece pouco mais de um mês depois que a empresa anunciou a compra de outras duas empresas relacionadas à mapas, a Locationary e a HopStop. A primeira ajuda a gerenciar os pontos de interesse em bancos de dados de mapeamento, enquanto a segunda dá aos clientes acesso a informações sobre o trânsito local.

/ AGÊNCIA ESTADO