A Apple anunciou hoje a compra de duas pequenas empresas, uma de construção de chips e outra de softwares de assistência pessoal, para ficar ainda mais competitiva no mercado de smartphones.

A companhia, que lucra desde 2007 com o sucesso do iPhone, comprou a empresa de semicondutores Intrisity, mas não anunciou quanto pagou por ela. Mas analistas estimam que o preço deva ter ficado mais ou menos em US$120 milhões. Rumores da aquisição da start-up do Texas surgiram várias semanas atrás.

A Apple tem procurado chips rápidos e que consumam pouca energia, por isso comprou a PA Semi em 2008, visando a construção do A4 – que funciona como processador no iPad.

Além disso, a companhia fundada por Steve Jobs comprou também a Siri, que produz softwares. O acordo foi anunciado por um representante da Siri, mas ainda deve ser apresentado pela Apple. O ‘assistente virtual’ criado pela empresa responde a comandos de voz e pode ser baixado, gratuitamente, no iPhone e no iPod Touch.