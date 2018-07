Paineis solares da First Solar. FOTO: Divulgação Paineis solares da First Solar. FOTO: Divulgação

SÃO FRANCISCO – A Apple comprará cerca de US$ 850 milhões em energia de um novo parque solar na Califórnia para reduzir sua conta de eletricidade, anunciou a fabricante de iPhone na terça-feira enquanto seu valor de mercado ultrapassou os US$ 700 bilhões pela primeira vez.

A usina First Solar, com capacidade para fornecer energia para 60 mil casas, será usada para fornecer eletricidade para o novo campus da Apple no Vale do Silício e seus outros escritórios e 52 lojas na Califórnia, disse o presidente-executivo, Tim Cook, numa conferência de tecnologia do Goldman Sachs em San Francisco.

Cook falou a investidores enquanto o valor de mercado da Apple fechava em US$ 710,74 bilhões pela primeira vez, sustentado por vendas recordes de iPhones de telas maiores e um lucro no trimestre encerrado em dezembro que foi o maior na história da companhia.

A usina em Monterey County, na Califórnia, também fornecerá energia para um centro de dados da Apple em Newark, também na Califórnia, que já usa energia solar.

/REUTERS