SÃO FRANCISCO – A Apple convidou a mídia para um “evento especial” em sua cidade natal de Cupertino, na Califórnia, no dia 9 de setembro, quando se espera que a fabricante do iPhone revele as mais novas versões de seus smartphones.

A data de lançamento não é uma surpresa após semanas e semanas de rumores na internet sobre sua validade. A expectativa é de que a Apple lance dois modelos de iPhone com telas maiores que a atual (de 4 polegadas). Segundo os principais boatos, as telas teriam 4,7 polegadas e 5,5 polegadas, uma jogada vista como possivelmente motivada pelo sucesso da concorrente Samsung com dispositivos maiores.

O convite caracteristicamente enigmático desta quinta-feira dizia “Queríamos poder dizer mais”, em um fundo simples em preto e branco dominado pelo familiar logotipo corporativo da Apple.

Além disso, o blog especializado em tecnologia Re/code divulgou que a empresa pode apresentar no evento o seu aguardado relógio inteligente, que vem sendo chamado por aí de iWatch. O dispositivo chegaria junto para disputar um mercado ainda incipiente e marcado por muitos lançamentos: na próxima semana, durante a IFA, feira de eletrônicos em Berlim, devem ser anunciados o Moto 360, da Motorola, e o LG G Watch R, da LG.

Pagamento móvel

Rumores da quinta-feira dão conta ainda de que os novos iPhones seriam os primeiros a contar com NFC (comunicação de campo próximo, em tradução literal da sigla em inglês), tecnologia usada por muitos celulares para disponibilizar pagamentos móveis. Por enquanto, a empresa tem sido resistente ao NFC, e investido no Bluetooth como ferramenta de transações mobile.

