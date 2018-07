Fabricante, porém, não diz quando ou qual o endereço onde o espaço será inaugurado

SÃO PAULO – A Apple confirmou nesta noite de terça-feira, 13, que abrirá uma loja oficial no Rio de Janeiro. Em comunicado, porém, a empresa não detalhou quando ou onde a nova Apple Store será inaugurada.

Loja do Rio será a primeira da América do Sul. Na foto, Apple Store em Boston. FOTO: BRIAN SNYDER/REUTERS – 19/10/2011

“Aguardamos ansiosos pela abertura da primeira Apple Store no Brasil, onde já temos clientes de longa data e esperamos conquistar muitos outros a cada dia”, disse a empresa. “Mal podemos esperar para oferecer a experiência única de varejo da Apple às pessoas do Rio de Janeiro e aos clientes de toda região.”

Ontem, a Apple publicou anúncios de vagas de emprego em uma loja de varejo no Rio de Janeiro. As vagas são para cargos como gerente, encarregado de estoque, gerente de negócios, líder de loja e líder regional.

Atualmente, a empresa tem 395 lojas oficiais, em 14 países. A China é o único país emergente onde há uma loja do tipo.

