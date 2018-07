Paul Deneve será responsável pela área de “projetos especiais”, se reportando diretamente ao presidente Tim Cook

SÃO FRANCISCO – A Apple contratou o ex-presidente do grupo de luxo francês Yves Saint Laurent para “projetos especiais”, se reportando diretamente ao presidente-executivo da companhia, Tim Cook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Paul Deneve, que entrou na Yves Saint Laurent em 2011 após acumular cargos sênior na indústria da moda nas marcas Courreges, Nina Ricci e Lanvin, já havia assumido posições em vendas e marketing na Apple entre 1990 e 1997, na Europa.

Não estão claros os projetos especiais que ficarão sob responsabilidade de Deneve na Apple, e a empresa ainda está à procura de alguém para dirigir suas operações de varejo após a saída de John Browett ano passado, após menos de um ano no cargo.

/ REUTERS