Ainda sem nome, relógio já foi apelidado de iWatch na internet. (A imagem acima é apenas um conceito de como poderá ser o aparelho). FOTO: Reprodução Ainda sem nome, relógio já foi apelidado de iWatch na internet. (A imagem acima é apenas um conceito de como poderá ser o aparelho). FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Apple acaba de contratar Patrick Pruniaux, um dos diretores de vendas da Tag Heuer, fabricante suíça de relógios Tag Heuer, declarou Jean Claude Biver, presidente da LVMH (marca de luxo que controla a Tag Heuer), conforme publicou a CNBC.

Segundo Biver, o executivo foi levado para a empresa de Tim Cook para trabalhar no iWatch – nome que é dado a um suposto projeto da Apple de lançar um relógio inteligente.

De acordo com a notícia, a Apple estaria particularmente interessada em se vincular à grife suíça no iWatch, o que poderia ser um motivador especial para a contratação.

Vale lembrar, entretanto, que mesmo após um ano do lançamento dos primeiros relógios inteligentes, nenhum dos fabricantes suíços tradicionais manifestou interesse em lançar, sozinho ou em parcerias, um modelo do tipo. “Trabalhar com uma empresa de tecnologia que não produz artigos de luxo poderia fazer a marca suíça valer menos”, disse Biver à CNBC.

Espera-se o lançamento do relógio inteligente da Apple para outubro, conforme divulgado recentemente pela Reuters. O smartwatch – chamado por aí de iWatch – terá uma tela de 2,5 polegadas e é levemente regular, disse uma fonte, adicionando que ele terá um formato levemente arqueado e uma interface sensível ao toque, além de carregamento sem fio.

A taiwanesa Quanta Computer começará produção em massa do primeiro relógio inteligente da Apple em julho, disse uma fonte próxima ao assunto, com a gigante de tecnologia apostando que pode inovar contra a rival Samsung.

A fonte disse que a Apple espera enviar ao varejo 50 milhões de unidades no primeiro ano de lançamento do produto, mas considera mudanças nas estimativas. O relógio está em testes de produção na Quanta, que será a principal fabricante, respondendo por ao menos 70% da linha de montagem final, disse a fonte.

Uma fonte disse ainda que a LG Display é fornecedora exclusiva da tela do primeiro lote a ser produzido. O relógio também tem um sensor que monitora o pulso do usuário, semelhante ao que existe no Gear 2, relógio inteligente da Samsung. A fabricante de sensores com sede em Singapura Heptagon está na lista de fornecedores do dispositivo, disseram outras duas fontes.