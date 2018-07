Software de iPhones e iPads foi atualizado para não mais permitir que hackers controlem remotamente os aparelhos

BOSTON – A Apple corrigiu um problema no software utilizado em iPhones, iPads e no iPod Touch que poderia permitir que hackers controlassem remotamente os aparelhos.

A falha de segurança foi descoberta nove dias atrás, quando o site Jailbreakme publicou códigos que podem ser usados por clientes da Apple para modificar o sistema operacional iOS dos equipamentos por meio de um processo conhecido como “jail breaking”.

Tal processo é usado para baixar e rodar aplicativos não autorizados pela Apple e usar o iPhone em redes de operadoras que não têm parceria com a fabricante.

O código do jailbreak explorava uma vulnerabilidade do iOS que não havia sido anteriormente divulgada. Sua publicação deu a hackers com más intenções um guia para desenvolver softwares maliciosos que poderiam explorar a falha.

Agora que a atualização de segurança foi disponibilizada, clientes da Apple estarão protegidos novamente contra qualquer malware desde que atualizem o software de seus equipamentos.

Falhas de segurança no iOS têm o potencial de afetar milhões de aparelhos que estão no centro do negócio da Apple. A empresa vendeu 25 milhões de iPads desde o lançamento do produto no ano passado. Mais de 18 milhões de seus populares iPhones foram comercializados apenas no primeiro trimestre do ano.

/ Jim Finkle (REUTERS)