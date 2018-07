Polícia australiana desaconselhou aplicativo depois que motoristas se perderam em região inóspita ao seguir indicações erradas

Apple Maps (esquerda) colocava a cidade de Mildura no meio de um parque; no Google Maps a localização está correta. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Apple corrigiu um erro no seu aplicativo Maps após a polícia australiana ter desaconselhado seu uso por colocar motoristas em situação de risco.

No Apple Maps, a cidade de Mildura aparecia posicionada a 70 km da localização verdadeira. Por causa do erro, motoristas foram direcionados para dentro de um parque nacional onde não há água potável, o terreno é perigoso e a temperatura pode chegar a 46 graus.

Um homem chegou a ficar 24 horas perdido no parque até ser resgatado pela polícia. Depois de entrar por volta das 18 horas, três horas antes de escurecer, ele teve que interromper a viagem ao perceber que ficaria atolado no terreno arenoso.

Segundo o jornal inglês The Guardian, foram registrados outros três casos de pessoas que se perderam no parque ao seguir as indicações do Apple Maps.

Em seu site, a polícia local recomenda o uso de outros aplicativos de mapas para viajar pela região. O texto diz que é “potencialmente uma questão de risco de vida”.

O comunicado dizia também que a Apple já havia sido contatada com relação ao assunto.

