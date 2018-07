Empresa terá que responder ao Congresso dos EUA sobre aplicativos que gravavam nome, endereço e telefones sem autorização

SÃO PAULO – A Apple será investigada por um subcomitê do Congresso norte-americano em função de aplicativos que conseguiam copiar dados da agenda completa de usuários – nomes, endereços e números de telefone – sem a autorização devida. O Twitter também responderá pelas acusações após a informação de que o app do microblog guardava informações da agenda do usuário por 18 meses após vasculhar à procura de contatos com conta no site.

“O incidente levanta questões sobre se as políticas e práticas do iOS para desenvolvedores de aplicativos podem ser insuficientes quando se trata de proteger a informação dos usuários de iPhones e a de seus contatos”, escreveu o deputado republicano Henry A. Waxman em carta ao CEO da Apple, Tim Cook.

“Apps que coletam ou distribuem dados de contatos sem a sua autorização prévia do usuário estão violando nossas diretrizes”, afirmou Tom Neumayr, um porta-voz da Apple, ao AllThingsD. “Estamos trabalhando para tornar isso ainda melhor para nossos clientes, e assim como fizemos com os serviços de localização, a qualquer aplicativo que desejar acessar os dados de contatos será exigido a aprovação explícita do usuário em uma futura versão de software.”

Em maio de 2011, a Apple teve que responder sobre apps de geolocalização que mantinham dados dos usuários sem autorização. A empresa então anunciou a publicação de uma atualização do iOS (para a versão 4.3.3) que corrigia o problema.

