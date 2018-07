Empresa vai oferecer créditos em compras para consumidores dos EUA que trocarem celular antigo

SÃO FRANCISCO- A Apple lançou um programa de trocas em suas lojas nos Estados Unidos para que consumidores tenham descontos na compra de um novo modelo de iPhone em troca do aparelho antigo.

Foto: Robson Fernandjes/Estadão

Com o programa, a Apple vai oferecer um crédito aos consumidores que entregarem seus aparelhos antigos nas lojas norte-americanas. O crédito, que varia conforme as condições e modelo do smartphone, pode ser usado na compra de um celular novo nas lojas.

O lançamento do programa vem em um momento que Apple tem tido um crescimento menor no lucro com as vendas de iPhone, uma vez que os consumidores têm optado por modelos antigos e mais baratos. O crédito na troca de um aparelho seria um incentivo nas vendas de modelos mais novos. Também seria uma maneira de fidelizar o consumidor que já tem um iPhone, incentivando a troca por outro modelo da própria Apple, em vez de optar por um celular de outra marca.

Já existe uma grande indústria de troca de smartphones nos Estados Unidos, especialmente para donos de iPhones. Sites como eBay e Gazelle oferecem serviços do tipo. Mesmo iPhones quebrados podem alcançar um preço de US$ 125 nos sites, que revendem os aparelhos nos Estados Unidos e internacionalmente.

O presidente executivo do site Gazelle, Israel Ganot, estima que o mercado norte-americano de smartphones e tablets usados vai movimentar US$ 14 bilhões em 2015. “É uma imensa oportunidade óbvia para muitas empresas”, disse.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK