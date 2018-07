Vice-presidente sênior do iOS, Scott Forstall, se recusou a assinar carta de desculpas pelas falhas do Apple Maps

SÃO FRANCISCO – O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, anunciou nesta segunda-feira, 29, a saída dos chefes das unidades de software e varejo da empresa. É a maior reorganização executiva em uma década após problemas com o novo programa de mapeamento da companhia e resultados trimestrais decepcionantes.

Forstall e Steve Jobs durante evento da Apple. Segundo o ‘The Wall Street Journal, Forstall era ‘apadrinhado’ pelo cofundador. FOTO: Reuters – 6/6/2011

As ações, que vêm pouco mais de um ano após a posse de Cook, foram descritos pela empresa como uma forma de aumentar a “colaboração” entre os setores de hardware, software e serviços de negócios.

O chefe de software, Scott Forstall, um dos arquitetos originais do sistema operacional Mac e chefe do software do smartphone da companhia, deixará a empresa no próximo ano e até lá irá trabalhar como consultor para Cook.

Os críticos do fracasso com o programa de mapas, que levou Cook a se desculpar com os consumidores, pediram a saída de Forstall.

A Apple informou que já está em andamento uma busca para um novo chefe de varejo para substituir John Browett e que a equipe de varejo se reportaria diretamente a Cook.

Browett havia irritado o pessoal de varejo, quando decidiu reduzir o número de empregados do setor.

Na semana passada, a Apple entregou resultados financeiros decepcionantes pelo segundo trimestre consecutivo, e as vendas do iPad ficaram aquém das metas de Wall Street.

Sem desculpas. Segundo fontes ouvidas por veículos americanos como The New York Times, CNN e The Wall Street Journal, o executivo teria saído por se recusa a assinar um pedido de desculpas público pelo fracasso do Apple Maps.

Em uma raríssima admissão de falha por parte da empresa, Tim Cook chegou a recomendar que os donos de aparelhos utilizassem alternativas da concorrência, como os webapps de mapas do próprio Google ou o da Nokia ou os apps de mapas Waze, Bing (da Microsoft) e MapQuest.

O pedido de desculpas veio em forma de uma carta assinada pelo presidente. Forstall teria se negado a assinar o comunicado por considerá-lo um “exagero” – o que teria causado seu afastamento da empresa.

/Com informações da Reuters

