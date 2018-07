Hoje o Link visitou os escritórios da Apple, em São Paulo, para conferir uma demonstração do novo sistema operacional Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Dentre as novidades apresentadas, a maior é a mudança total do sistema para 64 bits (com compatibilidade com programas de 32 bits) e a extinção do suporte aos antigos processadores Power PC de 32 e 64 Bits, que equipavam os Macs G4 e G5.

Por conta disso, e pela otimização do código-fonte, o Snow Leopard ocupa menos de 5 GB em disco. A versão anterior, o Leopard, ocupava aproximadamente 12 GB.

O gerenciamento de memória e uso do processador foram bastante refinados. O sistema de alocação de recursos foi muito otimizado, distribuindo a carga de trabalho entre os núcleos de processamento de forma que o desempenho global seja acelerado.

A GPU, o chip da placa de vídeo, tem papel fundamental no sistema, servindo para acelerar vídeos e também para acelerar o processamento de algumas tarefas que utilizam matemática pesada. O mais bacana: em vez de trabalhar com apenas uma linguagem proprietária, como o Cuda da Nvidia ou o Firestream da AMD, o Snow Leopard usa uma linguagem aberta denominada OpenCl, que funciona independentemente do hardware instalado, desde que ele seja compatível.

A nova versão do Mac OS X custará R$79 para quem já tem o Leopard, a versão anterior instalada, e precisa de apenas uma licença.

Quem tiver mais Macs com o Leopard em casa, pode optar pelo Family Pack, que vem com cinco licenças, por R$129.

Quem ainda estiver usando um Mac Intel com o OS X Tiger, precisará do Mac Box Set, que inclui o Snow Leopard, o iWork ’09 e o iLife ’09 por R$449.

O Snow Leopard começará a ser vendido no final de setembro