SÃO PAULO – Um juiz britânico ordenou que a Apple publique anúncios dizendo que a Samsung não copiou o desenho do seu iPad no tablet Galaxy.

A decisão determina que a Apple mantenha um aviso em seu site por pelo menos seis meses. Outros anúncios deve ser publicados em revistas e jornais variados.

Os anúncios devem fazer referência ao caso judicial entre as duas empresas e formulados de maneira a “corrigir a impressão danosa” de que os produtos da Samsung plagiaram o design da concorrente.

Segundo o magistrado, os tablets da Samsung “não tem a mesma simplicidade extrema e discreta que existe no design da Apple. Eles não são tão elegantes. A impressão final produzida é diferente”.

As informações são da Bloomberg.