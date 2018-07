Segundo ‘The Wall Street Journal’, empresa começa a produzir a nova versão do tablet em outubro

NOVA YORK – A Apple está trabalhando com fornecedores de componentes e com sua parceira de produção na Ásia para fabricar em modo de teste, a partir de outubro, a próxima versão do iPad. As informações foram publicadas pelo Wall Street Journal nesta sexta-feira, 19, citando fontes próximas do assunto.

A Apple encomendou componentes como telas e chips para o novo iPad e planeja lançar a nova versão do tablet no início de 2012, segundo o diário.

O mercado espera que o novo iPad seja equipado com uma tela de alta resolução de 2.048 por 1.536 pixels.

Representantes da Apple não estavam disponíveis para comentar o assunto.

/ Yinka Adegoke (REUTERS)