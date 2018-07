A dona do maior buscador da rede é investigada sobre favorecimento nas buscas

A Apple fornecerá documentos de acordos com o Google. FOTO: Reprodução

NOVA YORK – A Comissão Federal de Comércio dos EUA intimou a Apple a fornecer informações sobre como a empresa incorpora a ferramenta de buscas do Google no iPhone e no iPad, segundo reportagem da agência Bloomberg, que citou fontes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A solicitação de documentos, que incluem os acordos que fizeram do Google a ferramenta preferida nos aparelhos móveis da Apple, foi feita como parte de uma investigação antitruste do órgão sobre o Google.

Kristin Huguet, porta-voz da Apple, Cecelia Prewett, representante do órgão, e Adam Kovacevich, porta-voz do Google, não quiseram comentar o assunto.

Duas fontes haviam dito em janeiro que a Comissão Federal de Comércio estava investigando se o Google eleva injustamente as tarifas de publicidade para concorrentes e classifica os resultados das buscas favorecendo seus próprios negócios.

/Danielle Chaves (Agência Estado)