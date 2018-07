No Reino Unido, entidade publicitária quer que Apple explicite a ausência de 4G na região. Redes estão previstas para 2013

SÃO PAULO – A entidade britânica de autorregulamentação publicitária Advertising Standards Authority (ASA) exige que a Apple altere informações no site e acrescente dados que permitam o consumidor saber que o iPad não deve funcionar nas redes britânicas.

Segundo a BBC, a ação da ASA gerou consequências. A Apple disse ao órgão publicitário que havia removido referências ao 4G de seu site e editou um vídeo que associava a tecnologia veloz de internet móvel com o novo tablet (britânico) da Apple.

Um consumidor enviou uma mensagem à BBC dizendo que a Apple “nos avisou que nenhuma outra referência às capacidades do 4G.”

Frequência. Problema como este do país europeu deve seguir acontecendo. Na Austrália, um caso envolvendo a Apple e cidadãos insatisfeitos que a acusavam de enganar os consumidores ao anunciar o 4G para um país que opera sua rede LTE (4G) na faixa 1,8 GHz de radiofrequência, pela Telstra.

O tablet da Apple foi construído para atender as faixas de 700 MHz e 2,1 GHz, usadas pelos Estados Unidos e Canadá.

No Reino Unido, segundo dados do 4G Americas, serviços 4G ainda estão só no papel, previstos para 2013. Com a exceção da Everything Everywhere, que está testando a tecnologia LTE. A previsão é de que, lá, as operadoras usem a faixa de 2,6 GHz (assim como o Brasil) para a internet móvel de quarta geração.

“A tendência no mundo é de que as fabricantes ofereçam aparelhos de acordo com a faixa de cada país. No fim, ficará tudo dividido entre 700 MHz e 2,5 GHz”, diz Erasmo Rojas, diretor da 4G Americas.

No site da loja da Apple para britânicos, a empresa preserva informações sobre o modelo “Wi-Fi + 4G”, explica que esse modelo “mantém você conectado à internet usando a mais rápida conexão de internet móvel para quando o Wi-Fi não estiver disponível” e, no rodapé, alerta que, atualmente, o “4G LTE é oferecida apenas pela AT&T e Verizon nos EUA, e pela Bell, Rogers e Telus no Canadá. Veja sua operadora para detalhes”.

A ASA recebeu novas reclamações e garantiu que irá investigar melhor o caso.

Detalhe da Apple Store britânica, apontando a possibilidade de conexão 4G

