Empresa marca evento de lançamento para a próxima terça-feira, em que deve mostrar novo smartphone

SÃO PAULO – A Apple marcou para a terça-feira, 10, um evento de lançamento em sua sede, na Califórnia, em que é esperada a apresentação de um novo modelo do iPhone.

A empresa começou a distribuir os convites para o evento nesta terça-feira, 3. A imagem do evento mostra o logotipo da Apple no centro com círculos cinzas e bolas coloridas em volta, acompanhada da frase: “Isso deve iluminar o dia de todos”.

Em junho, a fabricante apresentou a nova versão do iOS, software usado no iPhone e no iPad, com um série de mudanças. O novo sistema inclui uma nova central de configurações, para acessar os principais comandos dos aparelhos, e também grandes mudanças visuais. Na época, a empresa afirmou que se tratava da maior mudança do iOS desde o lançamento do iPhone em 2007.

Segundo reportagem do Wall Street Journal publicada em 19 de agosto, a Apple encomendou a produção de dois novos modelos do iPhone para este mês. Porém, é antiga a expectativa de que a Apple lançaria diferentes versões do iPhone (mais baratas e em diferentes tamanhos), o que nunca se confirmou.