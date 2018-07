Previsão da Morgan Stanley supera expectativas do mercado, mas não é páreo para 47 milhões de unidades da linha Galaxy da Samsung

FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Impulsionada pelos novos modelos 5C e 5S, a Apple deve vender 34,5 milhões iPhones neste terceiro trimestre de 2013, segundo estimativa da consultoria Morgan Stanley. O número é uma surpresa para as expectativas de Wall Street, que apostava em 30 milhões.

Se confirmada, a marca dos 34,5 milhões representa um aumento de 15% nas vendas em relação ao trimestre passado, e de 28% em relação ao mesmo período de 2012. Os dados cobrem as vendas em todos os países que terão lançamento antecipado dos novos iPhones, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, França, China e Japão.

Entretanto, apesar da melhora, os novos números do iPhone não são páreo para a expectativa da Morgan Stanley para a linha Galaxy da Samsung, com 47 milhões de vendas esperadas.

A analista da Morgan Stanley também comentou o silêncio da Apple em divulgar números sobre a pré-venda do iPhone 5C. “Não vemos que a pré-venda em 2013 seja tão importante, especialmente porque o iPhone 5S, escolha natural para os fãs de novidades, não está disponível para encomendas agora”, explicou a analista Katy Huberty em uma nota divulgada aos investidores.

Até agora, nenhum dado foi divulgado pela empresa, ao contrário do que ocorreu em anos anteriores: em 2012, por exemplo, foi dito que as vendas do novo “iPhone 5 alcançaram duas milhões de unidades em 24 horas de pré-venda” – o dobro do iPhone 4S, lançado na temporada anterior.

A operadora chinesa China Unicom, entretanto, revelou que 100 mil unidades foram encomendadas por seus clientes – um número sólido, mas “significativamente menor” que os mais de 300 mil pedidos prévios pelo iPhone 5.

Os novos iPhones 5S e 5C chegam ao mercado de EUA, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Porto Rico, Cingapura e Reino Unido na sexta-feira, 20.