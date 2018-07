Novidade deverá estar na próxima versão do iOS, apresentada para desenvolvedores em junho

LOS ANGELES – A Apple dá os últimos retoques a seu próprio serviço de mapas para substituir a ferramenta do Google, atualmente vigente em seus sistemas operacionais iOS para iPhone, iPad e iPod, publicou nesta sexta-feira, 11, o blog All Things Digital.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O blog, associado ao The Wall Street Journal, anunciou que a Apple divulgará seu próprio sistema de mapas quando apresentar a próxima versão do iOS, o que deverá ocorrer em sua conferência anual para desenvolvedores de software WWDC, entre 11 e 15 de junho na cidade californiana de São Francisco.

A Apple vem se preparando para dispor de seu próprio serviço de mapas há alguns anos, já que entre 2009 e 2011 a empresa adquiriu três companhias especializadas nisso: Placebase, Poly9 e C3 Technologies.

Fontes próximas ao projeto se mostraram convencidas de que o produto final, provavelmente em 3D, será revolucionário.

/ EFE