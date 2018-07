iOS 7.0.3 deixa usuário escolher intensidade de animações; novidade vem após queixa de enjoo com uso do sistema

SÃO PAULO – Os novos Macs e iPads não foram as únicas notícias vindas da Apple nessa terça-feira, 22. A empresa também lançou na rede a nova versão de seu sistema operacional para aparelhos mobile, o iOS 7.0.3.

A atualização vem ao ar no mesmo dia que a empresa lançou seu novo sistema operacional para Macs, o OS X Mavericks.

Uma das novidades do iOS 7.0.3 é o serviço de apoio para o iCloud com palavras-chave, que divide as senhas do Safari entre as versões desktop e mobile dos aparelhos do usuário, além de salvar números de cartão de créditos e ajudar a criar senhas seguras em instantes.

Para os donos de iPhone 5S, o sistema também atrasará o sinal de “Slide to Unlock”, lembrando ao usuário que é possível usar apenas a impressão digital para desbloquear o aparelho.

Outra funcionalidade destacada pela Apple é a redução de movimento, na qual o usuário pode controlar as animações e ações do iOS 7 – a empresa recebeu muitas reclamações de “enjoo” por parte dos donos de seus dispositivos, além de resolver problemas no iMessage, no Siri, no iWork e no acelerômetro.

Para instalar o novo sistema, é muito simples: é preciso abrir o aplicativo Configurações, seguir para Geral e depois clicar em Atualização de Software.

