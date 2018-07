Usuário de fórum sobre a marca Apple mostrou foto de Phone 6 Plus que entortou na parte central. FOTO: Reprodução Usuário de fórum sobre a marca Apple mostrou foto de Phone 6 Plus que entortou na parte central. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Apple se pronunciou pela primeira vez sobre as reclamações de que seus novos iPhone 6 e 6 Plus entortavam facilmente, alguns após ficar no bolso da frente da calça, por exemplo. O editor de tecnologia da CNBC, Jon Fortt, disse que um porta-voz da empresa o contactou para esclarecer as acusações. Ele afirma que os aparelhos passam por uma bateria rigorosa de testes que atestaram que os celulares tinham “padrões de alta qualidade para aguentar uso diário normal”.

O porta-voz teria dito ainda que casos em que celulares entortam após uso em condições normais são “extremamente raras” e que, após seis dias de vendas, apenas nove consumidores entraram em contato com a empresa para relatar os danos em seus aparelhos.

A fonte de Fortt disse ainda que o celular e feito de “aço inoxidável e partes de titânio” para “reforçar locais contra alto estresse” e ainda que os aparelhos vêm com “o vidro mais forte da indústria” para smartphones.

Os celulares passaram por testes de estresse nas mãos de funcionários da Apple, que “viveram com os celulares, carregando-o de diversas maneiras”. O iPhone 6 Plus teria enfrentado também testes em bolsos de trás de calças jeans.

As afirmações da empresa surgem após reclamações com imagens evidenciando que iPhones 6 Plus, com tela maior (5,5 polegadas) que os antigos modelos, e um vídeo em especial no qual o autor entorta um iPhone 6 Plus com alguma facilidade, forçando-o na região central do aparelho. Além da polêmica, o caso virou piada na internet.

Problemas com iOS 8.0.1

A Apple foi forçada a tirar do ar uma atualização com problemas de seu mais recente sistema operacional, o iOS 8.0.1, depois que alguns usuários de seus novos telefones reclamaram de queda nas ligações e falhas no funcionamento de alguns recursos, como o Touch ID, de biometria.

“Pedimos desculpas pelo incoveniente causado aos usuários”, disse em um comunicado por email a porta-voz da Apple, Trudy Muller.

A Apple disse em seu site que estava trabalhando em uma atualização do iOS para consertar o problema, e irá lançá-la nos próximos dias.

Enquanto isso, a empresa disponibilizou em seu site norte-americano instruções para contornar o problema. O usuário deve baixar a versão anterior da atualização problemática, o iOS 8, através do iTunes, aplicativo da empresa para gerenciamento de música e filmes.