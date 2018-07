Fãs fazem fila em Nova York por novo iPhone 6, da Apple. FOTO: Reprodução/Twitter Fãs fazem fila em Nova York por novo iPhone 6, da Apple. FOTO: Reprodução/Twitter

SÃO PAULO – Já é clássico: depois do anúncio de um novo iPhone, a notícia de que a pré-venda bateu recorde. Vamos a ela. O período de compra antecipada dos novos iPhone 6 e 6 Plus começaram na virada de ontem para hoje. Um porta-voz da Apple disse ao Re/code que a quantidade de pessoas desesperadas em ter o aparelho antes do resto da humanidade foi ainda maior esse ano.

“O retorno em relação ao iPhone 6 e o iPhone 6 Plus tem sido incrível, inclusive com um número recorde de pré-vendas durante esta noite”, disse.

Antes dele, um porta-voz da operadora AT&T já havia dito que os pedidos pelos novos celulares superaram os dos últimos dois anos.

No ano passado, em três dias de vendas, Apple havia vendido 9 milhões de iPhones 5c e 5s. Em 2012, a empresa disse que as pré-vendas de iPhone 5 passavam de 2 milhões.

Os novos iPhone 6 e 6 Plus são previstos para serem lançados de vez ao mercado no dia 19 de setembro.

Ao tentar comprar o modelo maior, de 5,5 polegadas, algumas operadoras como Verizon e AT&T indicam que o aparelho só chegaria em meados de outubro. A T-Mobile avisa que “devido à grande demanda” o produto não poderia ser enviado imediatamente.

Além dos recordes, também já é tradição da Apple ter problemas com estoque. Quando lançado, o iPhone 5 chegou a esgotar nas lojas de Nova York, após ter vendido 5 milhões em três dias, desempenho recorde na época, já que o 4s havia vendido “apenas” 4 milhões após o término da primeira semana de vendas.