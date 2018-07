Tim Cook, CEO da Apple. FOTO: Reuters/Stringer Tim Cook, CEO da Apple. FOTO: Reuters/Stringer

SÃO PAULO – A Apple se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos a ultrapassar um valor de mercado de US$ 700 bilhões na terça-feira. Com isso, reafirmou sua condição de empresa de capital aberto mais valiosa da história dos EUA.

O valor de mercado da fabricante do iPhone é hoje US$ 710,74 bilhões, resultado sustentado por vendas recordes de iPhones de telas maiores e um lucro no trimestre encerrado em dezembro. O período foi o melhor desempenho da história da companhia.

Como comparou o site BGR, se o valor da Microsoft e do Google forem somados, o total dá apenas US$ 7 bilhões a mais que o da Apple. O Wall Street Journal traçou outros paralelos: a Apple vale 2,5 vezes o Walmart, quatro vezes o Bank of America, oito vezes o McDonald’s, 12 vezes a General Motors e 24 vezes o Twitter.

Na comparação com empresas brasileiras, a empresa de Cupertino vale 2,5 vezes a Ambev, 17,3 vezes a Petrobrás, 19 vezes a Vale e 13,9 vezes o Bradesco.

Em agosto de 2012, quando bateu valor de mercado de US$ 623,5 bilhões, a Apple passou a ser pela primeira vez a empresa mais valiosa da história.

Resultados

O carro-chefe dos resultados estratosféricos da empresa é o iPhone. Os últimos modelos, iPhones 6 e 6 Plus, empurraram a empresa para a marca de 74,5 milhões de smartphones vendidos no último trimestre fiscal. Esse total é o equivalente a 36.574 aparelhos vendidos por hora em todo o mundo.

A receita vinda do mercado chinês registrou dois saltos no último período. Na comparação com o mesmo período no ano anterior, o total subiu 70%, de US$ 9,4 bilhões para US$ 16,1 bilhões. Em relação ao trimestre anterior, o faturamento disparou 157%. Para efeito de comparação, a receita nas Américas subiu 23% no ano a ano e 55% de um trimestre para outro.