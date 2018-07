Apple ultrapassa a petrolífera Exxon Mobil e se torna a empresa mais valiosa do mundo, valendo US$ 334,71 bilhões

SÃO PAULO – A Apple se tornou a empresa mais valiosa do mundo na tarde desta terça-feira, 9, ao ultrapassar a petrolífera Exxon Mobil. O preço das ações da Apple, na NASDAQ (bolsa que agrupo empresas de tecnologia), valorizam-se após apresentar os bons resultados trimestrais da empresa. Em dezembro do ano passado, a fabricante dos aparelhos iPhone havia se tornado a segunda colocada ao superar a estatal chinesa Petrochina.

Há um mês, após o anúncio das vendas recordes de iPads e iPhones, a Apple tinha valor de mercado (valor obtido pela multiplicação do valor da ação pela quantidade de papeis) US$ 50 bilhões menor que o da petrolífera americana. Às 16h00, a distância entre as duas era de apenas US$ 7 bilhões. Os resultados, e consequentemente o título de “primeiro colocado”, podem mudar até o fechamento das bolsas (NASDAQ e NYSE, onde as ações da Exxon são cotadas) às 17h do horário de Brasília.

A Apple é cotada atualmente a US$ 334,71 bilhões e a Exxon, a US$ 327,80 bilhões.

